Правительство России введет запрет на «дешевый» бензин

Правительство решило временно ограничить ввоз в Россию топлива, пишет РБК со ссылкой на участников рынка. За рубежом бензин подешевел вслед за нефтью, но в России стоимость не изменилась. По данным издания, с таким предложением выступило Минэнерго и профильный вице-премьер Юрий Борисов его поддержал.

Уточняется, что мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть.