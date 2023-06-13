Правительство поддержало законопроект о налоге на сверхприбыль
Кабинет министров одобрил законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов РФ.
Одну часть прибыли направят на поддержку и развитие социальной сферы, другую - в федеральный бюджет. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
«Деньги от этих поступлений пойдут на выполнение первоочередных обязательств государства: на реализацию социальных расходов», - сказал глава ведомства.
Налог будут взимать со сверхприбыли, полученной в 2021-2022 годах. Компании должны будут исполнить обязательства не позднее 28 января 2024 года.
По данным газеты «Ведомости», Минюст назвал некоторые положения проекта о налоге на сверхприбыль противоречащими Конституции России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru