Правительство поддержало законопроект о налоге на сверхприбыль

Одну часть прибыли направят на поддержку и развитие социальной сферы, другую - в федеральный бюджет. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Деньги от этих поступлений пойдут на выполнение первоочередных обязательств государства: на реализацию социальных расходов», - сказал глава ведомства.

Налог будут взимать со сверхприбыли, полученной в 2021-2022 годах. Компании должны будут исполнить обязательства не позднее 28 января 2024 года.

По данным газеты «Ведомости», Минюст назвал некоторые положения проекта о налоге на сверхприбыль противоречащими Конституции России, передает «Радиоточка НСН».

