Правительство Москвы заключило с регионами соглашения о поддержке промпредприятий

Правительство Москвы заключило с регионами восемь соглашений о поддержке промышленных предприятий в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2023», рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Сотрудничество столицы с региональными фондами мы рассматриваем, как важный инструмент поддержки производственного бизнеса и один из драйверов для развития экономики города», – отметил он.

В числе регионов – Херсонская, Рязанская, Нижегородская области, Краснодарский, Ставропольский край и другие.

Генеральный директор МФППиП Андрей Попов добавил, что будут реализованы меры финансовой поддержки, а также предпринимателям станет доступно информирование обо всех государственных проектах.

Со своей стороны, директор Фонда развития промышленности Краснодарского края Дмитрий Цаплев отметил, что соглашение позволит объединить мероприятия по поддержке предприятий и продвижению промышленной продукции. Это поможет расширить связи между производителями, включая рынки дружественных стран, добавил он.