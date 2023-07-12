Правительство Москвы заключило с регионами соглашения о поддержке промпредприятий
Правительство Москвы заключило с регионами восемь соглашений о поддержке промышленных предприятий в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2023», рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Сотрудничество столицы с региональными фондами мы рассматриваем, как важный инструмент поддержки производственного бизнеса и один из драйверов для развития экономики города», – отметил он.
В числе регионов – Херсонская, Рязанская, Нижегородская области, Краснодарский, Ставропольский край и другие.
Генеральный директор МФППиП Андрей Попов добавил, что будут реализованы меры финансовой поддержки, а также предпринимателям станет доступно информирование обо всех государственных проектах.
Со своей стороны, директор Фонда развития промышленности Краснодарского края Дмитрий Цаплев отметил, что соглашение позволит объединить мероприятия по поддержке предприятий и продвижению промышленной продукции. Это поможет расширить связи между производителями, включая рынки дружественных стран, добавил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru