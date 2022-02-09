Постпред РФ: Европа нуждается в «Северном потоке-2»

Россия найдет покупателей на газ, если газопровод «Северный поток-2» не будет введен в эксплуатацию. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью РИА Новости.

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Как отметил постпред, запуск магистрали нужен «в первую очередь европейским потребителям», пишет «Свободная пресса».

«Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что "Северного потока-2" не будет», — подчеркнул Чижов.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил «положить конец» «Северному потоку-2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Российский ГазЕвросоюзСеверный Поток-2
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