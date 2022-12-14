Посол Ирана заявил о завершении переговоров с ЕАЭС по зоне свободной торговли

Иран завершил переговоры с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) по соглашению о зоне свободной торговли. Об этом заявил посол республики в России Казем Джалали, передает ТАСС.

Россия и Иран обсуждают совместное производство самолетов

Отмечается, что договор ожидает ратификации в парламентах Ирана и стран-членов ЕАЭС.

Ранее стало известно, что Иран обсуждает с Россией совместное производство самолетов. По словам замглавы иранского министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Манучехра Мантеги, также речь идет о производстве вертолетов и организации техобслуживания авиатранспорта, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТорговляЕАЭСИран
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры