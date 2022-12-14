Посол Ирана заявил о завершении переговоров с ЕАЭС по зоне свободной торговли
Иран завершил переговоры с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) по соглашению о зоне свободной торговли. Об этом заявил посол республики в России Казем Джалали, передает ТАСС.
Отмечается, что договор ожидает ратификации в парламентах Ирана и стран-членов ЕАЭС.
Ранее стало известно, что Иран обсуждает с Россией совместное производство самолетов. По словам замглавы иранского министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Манучехра Мантеги, также речь идет о производстве вертолетов и организации техобслуживания авиатранспорта, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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