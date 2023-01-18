Положение в России под санкциями сравнили с реминисценцией 1990-х

Нынешнее положение России, находящейся под давлением западных санкций, часто сравнивают с советскими временами, однако оно скорее соответствует «реминисценции» 1990-х годов, когда после развала СССР предприниматели и потребители занялись поиском новых методов решения экономических проблем. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В Японии заявили, что экономика России выстояла перед лицом западных санкций

В качестве примера приводятся сестры из Москвы, которые организовали поставку спортинвентаря из Китая после безуспешных попыток найти нужный товар. Также идет поиск новых маршрутов поставок техники через сопредельные страны.

Указал Bloomberg и на замену уходящих международных брендов на похожие компании, но работающие под несколько иными названиями.

Однако, полагает агентство, санкции создают некоторые трудности: Bloomberg Economics отметил, что ВВП России снизился на 2,7% в 2022 году и сократится еще на 2,5% в 2023 году.

Ранее в Японии отметили, что российская экономика выстояла перед лицом западных санкций, одной из причин устойчивости страны стал менталитет россиян. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаРоссияСанкции
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