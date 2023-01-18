Положение в России под санкциями сравнили с реминисценцией 1990-х
Нынешнее положение России, находящейся под давлением западных санкций, часто сравнивают с советскими временами, однако оно скорее соответствует «реминисценции» 1990-х годов, когда после развала СССР предприниматели и потребители занялись поиском новых методов решения экономических проблем. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
В качестве примера приводятся сестры из Москвы, которые организовали поставку спортинвентаря из Китая после безуспешных попыток найти нужный товар. Также идет поиск новых маршрутов поставок техники через сопредельные страны.
Указал Bloomberg и на замену уходящих международных брендов на похожие компании, но работающие под несколько иными названиями.
Однако, полагает агентство, санкции создают некоторые трудности: Bloomberg Economics отметил, что ВВП России снизился на 2,7% в 2022 году и сократится еще на 2,5% в 2023 году.
Ранее в Японии отметили, что российская экономика выстояла перед лицом западных санкций, одной из причин устойчивости страны стал менталитет россиян. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 478 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 028 / сут.
- В России заявили о возможности Киева прекратить боевые действия в любой момент
- Столтенберг: военная помощь Украине приблизит мирные переговоры
- Клишас: необходимо доработать идею принимать на госслужбу только после армии
- Положение в России под санкциями сравнили с реминисценцией 1990-х
- СМИ: фигуристка Тарасова перевела телефонным мошенникам почти 800 тысяч рублей
- В Саудовской Аравии ожидают роста цен на нефть в 2023 году
- Welt: Евросоюз отключил SWIFT и заморозил активы ЦБ РФ по просьбе Болгарии
- Беглов рассказал Путину про зарплату дворников в Санкт-Петербурге
- Кабмин РФ не поддержал проект об установлении 31 декабря выходным днём
- МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолёта в Броварах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru