Полную блокировку реэкспорта в Россию сочли невозможной

Эксперт полагает, что Европе удастся частично предотвратить обход санкций. Однако стопроцентного результата Брюссель не сможет добиться никогда, убеждена Пархалина.

Евросоюз 23 июня принял 11-й пакет санкций против России. Новые меры направлены на борьбу с обходом уже принятых ограничений и в случае необходимости будут распространяться на третьи страны.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) не стала включать РФ в черный список.

