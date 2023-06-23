Полную блокировку реэкспорта в Россию сочли невозможной
Евросоюз не сможет полностью заблокировать реэкспорт товаров в Россию. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказала президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
Эксперт полагает, что Европе удастся частично предотвратить обход санкций. Однако стопроцентного результата Брюссель не сможет добиться никогда, убеждена Пархалина.
Евросоюз 23 июня принял 11-й пакет санкций против России. Новые меры направлены на борьбу с обходом уже принятых ограничений и в случае необходимости будут распространяться на третьи страны.
Как сообщает «Радиоточка НСН», Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) не стала включать РФ в черный список.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru