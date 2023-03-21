Ранее Кречмер заявил, что считает необходимым создать условия для возобновления поставок российского газа по газопроводу «Северный поток-1» после осенней диверсии, а также отметил, что отношения России и Германии еще можно восстановить.

Рар сообщил, что за Кречмером стоит население бывшей ГДР, которое в основном положительно относится к России. Также в бизнес-среде Германии бытует мнение о невозможности допущения разрыва российско-немецких экономических отношений. Представители бизнеса считают, что роль дипломатии должна взять на себя экономическая сфера страны.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что из-за отказа Германии от российского газа произошел «большой разрыв» между Европой и Россией.

