Политолог Рар раскрыл условие для восстановления экономических российско-немецких отношений
Власти Германии не спешат восстанавливать экономические отношения с Россией из-за уверенности в том, что наша страна потерпит поражение в конфликте на Украине, сообщил немецкий политолог Александр Рар изданию «Вечерняя Москва», комментируя недавнее заявление премьер-министра федеральной земли Саксонии, заместителя главы оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Михаэля Кречмера.
Ранее Кречмер заявил, что считает необходимым создать условия для возобновления поставок российского газа по газопроводу «Северный поток-1» после осенней диверсии, а также отметил, что отношения России и Германии еще можно восстановить.
Рар сообщил, что за Кречмером стоит население бывшей ГДР, которое в основном положительно относится к России. Также в бизнес-среде Германии бытует мнение о невозможности допущения разрыва российско-немецких экономических отношений. Представители бизнеса считают, что роль дипломатии должна взять на себя экономическая сфера страны.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что из-за отказа Германии от российского газа произошел «большой разрыв» между Европой и Россией.
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