Подкаст о промышленности Москвы бьет рекорды посещаемости
О выходе 10-го выпуска подкаста о промышленности «Инжениум» сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«В конце прошлого года нашим департаментом и «Московской технической школой» был запущен подкаст «Инжениум», который рассказывает о современных технологиях, перспективных направлениях, поднимает вопросы подготовки специалистов и их становления в профессии», – рассказал Овчинский.
По его словам, спикерами подкаста выступают представители государственных органов власти, образовательных и научных учреждений, а также главы различных компаний. Его выпуски были прослушаны более 50 тысяч раз.
Среди гостей подкаста были проректор СПбПУ и один из создателей отечественного автомобиля Aurus Алексей Боровков, исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко, глава центра компетенций «Цифровая экономика», член Совета Федерации по цифровой экономике Надежда Сурова и другие.
Ведущий проекта - Дмитрий Побединский обсуждает с приглашенными экспертами различные темы, среди которых - господдержка автомобилестроения в Москве, перспективы развития робототехники, космической отрасли, искусственного интеллекта и другие.
В рамках юбилейного выпуска речь шла о векторах развития столичной промышленности, мерах поддержки производств, новых вызовах, с которыми столкнулась индустрия и многом другом.
Подкаст можно прослушать на цифровых платформах, например, на «Яндекс Музыке».
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