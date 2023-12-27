Почти 600 активистов участвуют в проекте «Доброволец ГИН»
Начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров рассказал об итогах работы движения «Доброволец ГИН».
Бобров отметил, что проект работает в Москве с 2021 года. В рамках «Доброволец ГИН» жители столицы могут принять участие в формировании современного облика города, пройдя обучение и выявляя нарушения, связанные с недвижимостью Москвы. Так, участникам движения разъясняют, как выявить самострой, захламление и ветхие объекты недвижимости. После специалисты проверяют обращения и дают обратную связь о наличии нарушений. Сейчас порядка половины нарушений, о которых сообщили участники проекта, подтвердили специалисты инспекции.
«Сегодня команда проекта насчитывает 580 добровольцев, при этом только в 2023 году к нему присоединились 175 участников. Всего за время существования проекта от активистов получено 526 обращений, 200 из которых пришлись на 2023 год», - отметил Бобров.
Желающие присоединиться к команде должны заполнить форму на странице проекта. После регистрации специалисты ведомства пришлют потенциальным участникам ознакомительные материалы, изучив которые, граждане могут присылать свои обращения на почту dobrovoletsgin@mos.ru. С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.
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