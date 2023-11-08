Плитки полезного шоколада в 1 кг начали выпускать в Москве

Килограммовые плитки невредного шоколада начала выпускать одна из компаний российской столицы. Он производится без использования сахара, молока и трансжиров. Новинку представило общество с ограниченной ответственностью «Полезный шоколад», сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Сейчас в Москве кондитерские и сахаристые изделия выпускают в общей сложности около 100 производителей.

«Они выпускают как традиционные сладости, так и различные диетические изделия – для спортсменов, детей, взрослых. Речь идёт как о тех, кому необходимо питание по специальным диетам, лечебным протоколам, так и в целом придерживающихся здорового питания», - отметил Овчинский.

Новая линейка продукции от «Полезного шоколада» производится из натурального какао-масла на кешью-молоке с добавлением орехов и ягод. Такой шоколад подойдёт также для приготовления выпечки или напитков.

Как подчеркнул основатель компании Сергей Петров, принцип её деятельности заключается в том, что полезное может быть вкусным:

«В нашей продукции вы не найдёте белый рафинированный сахар. Мы заменяем его натуральными и безопасными подсластителями. Кроме того, в наших десертах нет лактозы. Молочный вкус шоколада позволяет воспроизводить сочетание кешью и зеленой гречки воспроизводит».

Сегодня в Москве функционируют свыше четырех тысяч промышленных площадок, где работают более 720 тысяч человек. Ежегодно в мегаполисе открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Этому способствуют комфортные условия для их развития, созданные в столице. В распоряжении предпринимателей - более 20 системных мер поддержки, включая целевые кредиты и субсидии. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

