Петербург в 2023 году перевыполнил плановый показатель по вводу жилья на 25%

Санкт-Петербург на 25% перевыполнил установленные Минстроем плановые нормативы по объемам ввода жилой недвижимости в 2023 году. Об этом заявил председатель Комитета по строительству Петербурга Игорь Креславский, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что в прошлом году было введено 382 многоквартирных дома на 78 тысяч квартир, а также 999 домов индивидуального строительства. Кроме того, указал Креславский, за счет бюджетных средств в 2023 году было введено 10 детских садов и 8 школ.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале сообщил, что объем введенного по итогам 2023 года жилья превысил в Якутии 705 тысяч «квадратов», что более чем на 120 тысяч больше по сравнению с 2022 годом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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