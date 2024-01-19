Петербург в 2023 году перевыполнил плановый показатель по вводу жилья на 25%
Санкт-Петербург на 25% перевыполнил установленные Минстроем плановые нормативы по объемам ввода жилой недвижимости в 2023 году. Об этом заявил председатель Комитета по строительству Петербурга Игорь Креславский, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что в прошлом году было введено 382 многоквартирных дома на 78 тысяч квартир, а также 999 домов индивидуального строительства. Кроме того, указал Креславский, за счет бюджетных средств в 2023 году было введено 10 детских садов и 8 школ.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале сообщил, что объем введенного по итогам 2023 года жилья превысил в Якутии 705 тысяч «квадратов», что более чем на 120 тысяч больше по сравнению с 2022 годом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пашинян упрекнул Алиева в создании напряженности на Южном Кавказе
- Песков: очередь желающих присоединиться к БРИКС большая
- Петербург в 2023 году перевыполнил плановый показатель по вводу жилья на 25%
- Потерпевшие при теракте в Санкт-Петербурге подали миллионные иски к Треповой
- В Госдуме ответили Ярмольнику на нехватку талантливых людей в России
- ФСБ задержала женщину за сбор данных о российской армии
- Песков заявил, что возобновление зерновой сделки не обсуждается
- Турпоток на Северный Кавказ за 11 месяцев 2023 года вырос в 1,5 раза
- Экс-глава ПФР Челябинской области получил 16 лет за взятки
- Актриса Роза Хайруллина перестала выходить на связь за две недели до премьеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru