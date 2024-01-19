Петербург в 2023 году перевыполнил плановый показатель по вводу жилья на 25%

Он отметил, что в прошлом году было введено 382 многоквартирных дома на 78 тысяч квартир, а также 999 домов индивидуального строительства. Кроме того, указал Креславский, за счет бюджетных средств в 2023 году было введено 10 детских садов и 8 школ.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале сообщил, что объем введенного по итогам 2023 года жилья превысил в Якутии 705 тысяч «квадратов», что более чем на 120 тысяч больше по сравнению с 2022 годом, передает «Радиоточка НСН».

