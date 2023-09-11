Песков заявил об экономическом превосходстве Китая над США

Китай во многом превосходит экономику США, заявил Песков

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СШАКитайДмитрий Песков

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