Песков заявил, что решение о судьбе «Северных потоков» должны принять акционеры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» следует задавать компании «Газпром», сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос о возможном закрытии трубопроводов он напомнил, что «это международный проект» и решение должно «приниматься коллегиально».

«Это нужно спрашивать у компании «Газпром», которая является так или иначе акционером этого международного проекта. И конечно, это решение, которое должно приниматься коллегиально, всеми акционерами», - отметил представитель Кремля.

Ранее источники агентства Reuters заявили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» могут быть законсервированы ввиду отсутствия планов по их ремонту, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазопроводСеверный ПотокСеверный Поток-2ГазпромДмитрий Песков
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