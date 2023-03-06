Песков заявил, что решение о судьбе «Северных потоков» должны принять акционеры

Отвечая на вопрос о возможном закрытии трубопроводов он напомнил, что «это международный проект» и решение должно «приниматься коллегиально».

«Это нужно спрашивать у компании «Газпром», которая является так или иначе акционером этого международного проекта. И конечно, это решение, которое должно приниматься коллегиально, всеми акционерами», - отметил представитель Кремля.

Ранее источники агентства Reuters заявили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» могут быть законсервированы ввиду отсутствия планов по их ремонту, сообщает RT.