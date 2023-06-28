Песков: вопрос постоянного взноса с бизнеса в Кремле не обсуждался

Никаких решений по налогу на сверхдоходы для предпринимателей принято не было, заявил Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По его словам, повторного или постоянного взимания с предпринимателей налога на сверхприбыль в Кремле не обсуждается.

«В данном случае я бы рекомендовал обратиться или в правительство, или к экспертам», - добавил представитель Кремля.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов допустил возвращение налога на сверхприбыль, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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