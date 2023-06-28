Песков: вопрос постоянного взноса с бизнеса в Кремле не обсуждался

По его словам, повторного или постоянного взимания с предпринимателей налога на сверхприбыль в Кремле не обсуждается.

«В данном случае я бы рекомендовал обратиться или в правительство, или к экспертам», - добавил представитель Кремля.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов допустил возвращение налога на сверхприбыль, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».





