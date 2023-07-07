Песков: в Кремле уверены в стабильности экономики России

По его словам, глава государства даже не планирует проводить специальных совещаний по этой ситуации.

Песков напомнил, что на недавней встрече Путина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным обсуждались многообещающие макропоказатели экономики страны.

«Никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может», — добавил Песков.

Ранее курс евро превысил 102 рубля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

