Песков: в Кремле уверены в стабильности экономики России

Несмотря на падение рубля, в Кремле уверенны в стабильности российской экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По его словам, глава государства даже не планирует проводить специальных совещаний по этой ситуации.

Песков напомнил, что на недавней встрече Путина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным обсуждались многообещающие макропоказатели экономики страны.

«Никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может», — добавил Песков.

Ранее курс евро превысил 102 рубля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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