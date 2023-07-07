Песков: в Кремле уверены в стабильности экономики России
Несмотря на падение рубля, в Кремле уверенны в стабильности российской экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, глава государства даже не планирует проводить специальных совещаний по этой ситуации.
Песков напомнил, что на недавней встрече Путина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным обсуждались многообещающие макропоказатели экономики страны.
«Никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может», — добавил Песков.
Ранее курс евро превысил 102 рубля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сервис «Яндекс Музыка» анонсировал премодерацию новых треков
- Песков: Визита Путина в новые регионы в ближайших планах нет
- Стали известны подробности состояния госпитализированного Вассермана
- В Кремле заявили, что не видят перспектив для переговоров России и Украины
- Песков: в Кремле уверены в стабильности экономики России
- Песков: Москва будет внимательно следить за переговорами Эрдогана и Зеленского
- Земфира оспорила решение суда по статусу иноагента
- Ставропольского чиновника арестовали по подозрению в хищении денег на нужды СВО
- В Банке России допустили сезонную месячную дефляцию в августе-сентябре
- Паше Технику дали 13 суток административного ареста за нацистские татуировки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru