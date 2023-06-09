Песков: Россия стала лидером в атомной отрасли в условиях жесткой конкуренции

Россия стала лидером в атомной отрасли в мире в условиях жесткой конкуренции. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что Москве «не единожды» приходилось сталкиваться с недобросовестной конкуренцией в атомной отрасли, что вызывает беспокойство. Песков подчеркнул, что российская атомная отрасль готова и дальше доказывать свои преимущества тем, кто заинтересован в сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Великобритания и США объявили о заключении нового экономического партнерства, одной из целей которого будет выдавливание России с мирового рынка атомной энергии, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков

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