Песков: Россия будет развиваться такими же темпами, как Франция
Экономика России выдерживает санкционное давление, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые».
Официальный представитель Кремля обратил внимание на прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) по России. Организация ждет роста экономики РФ в 2023 года на 0,7%.
Песков уточнил, что такой же прогноз МВФ делает для Франции.
«То есть Россия, которая несет на своих плечах беспрецедентный груз санкций, будет развиваться такими же темпами, как Франция», - сказал пресс-секретарь президента.
По данным агентства Bloomberg, Евросоюз обсуждает запрет транзита через Россию ряда товаров. Меру могут одобрить в рамках 11-го пакета санкций, передает «Радиоточка НСН».
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