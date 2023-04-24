Песков: Россия будет развиваться такими же темпами, как Франция

Официальный представитель Кремля обратил внимание на прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) по России. Организация ждет роста экономики РФ в 2023 года на 0,7%.

Песков уточнил, что такой же прогноз МВФ делает для Франции.

«То есть Россия, которая несет на своих плечах беспрецедентный груз санкций, будет развиваться такими же темпами, как Франция», - сказал пресс-секретарь президента.

По данным агентства Bloomberg, Евросоюз обсуждает запрет транзита через Россию ряда товаров. Меру могут одобрить в рамках 11-го пакета санкций, передает «Радиоточка НСН».

