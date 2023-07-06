Песков: Макроэкономические показатели России лучше ожидаемых

Колебания курса рубля не вызывают вопросов к макроэкономической стабильности в России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Напомним, 6 июля курс доллара на Московской бирже превысил отметку 93 рубля, а курс евро ненадолго поднялся выше 102 рублей впервые с марта 2022 года. В связи с этим ряд представителей отрасли торговли предрекли рост стоимости техники и электроники, если ослабление рубля продолжится.

Вместе с тем Песков заявил, что макроэкономические показатели в России лучше ожидаемых. Эта тема, по его словам, обсуждалась на встрече Путина с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что рубль укрепится, экстремально низких уровней прошлого года не ожидается. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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