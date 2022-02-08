Песков: Кабмин принимает энергичные меры для решения проблемы высокой инфляции

По его словам, инфляционное давление продолжается и пока нельзя точно сказать, когда оно будет исчерпано. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что пенсии и пособия для наиболее уязвимых категорий населения было решено проиндексировать выше инфляции.

Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что инфляция в России будет нарастать и в ближайшие месяц-полтора выйдет выше 10,5-11%.

