Песков: Кабмин принимает энергичные меры для решения проблемы высокой инфляции
Правительство России принимает энергичные меры для решения проблемы высокой инфляции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, инфляционное давление продолжается и пока нельзя точно сказать, когда оно будет исчерпано. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что пенсии и пособия для наиболее уязвимых категорий населения было решено проиндексировать выше инфляции.
Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что инфляция в России будет нарастать и в ближайшие месяц-полтора выйдет выше 10,5-11%.
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