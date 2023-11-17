Первый зампред правительства посетил московский индустриальный парк «Руднево»

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов совместно с заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиром Ефимовым посетил Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) в индустриальном парке «Руднево», где осмотрел Центр коллективного пользования, готовящийся к открытию в текущем году.

ФЦ БАС находится в индустриальном парке «Руднево» с 2023 года. Здесь располагаются передовые отечественные производители и разработчики беспилотников. Всего здесь сейчас работают 12 резидентов.

Андрей Белоусов заявил, что сеть научно-производственных центров (НПЦ) развивается согласно нацпроекту по развитию беспилотных авиасистем. Он назвал «Руднево» крупнейшим и модельным НПЦ для всей России. Первый вице-премьер отметил, что центры коллективного пользования — самый важный элемент в структуре крупных НЦП, ведь доступ к испытательной и производственной инфраструктуре — ключевой аспект поддержки российских производителей.

Владимир Ефимов в свою очередь добавил, что для резидентов ФЦ БАС создается Центр коллективного пользования, оснащенный необходимым для изготовления российской компонентной базы для выпуска БПЛА оборудованием. По словам вице-мэра, на базе центра заводы смогут выпускать до 100% комплектующих. Кроме того, этот не имеющий аналогов в России центр будет способствовать опытно-конструкторской и научно-исследовательской работе.

Также первый зампредседателя правительства посетил производственный комплекс предприятия «Аэромакс», оснащенный новейшим оборудованием. В его состав входят участки композитных технологий, сварки, сборки и окончательной окраски. Здесь предприятие выпускает гражданские дроны вертолетного типа для полетов и грузоперевозок в сложных метеоусловиях.

Андрею Белоусову показали образовательную платформу Минпромторга «Кибердром» в «Руднево», созданную силами московского правительства. Здесь проводятся профильные соревнования по управлению дронами и прочими БАС, работает практическая и теоретическая образовательная платформа для выпуска молодых специалистов в отрасли БАС. В частности, в 2023 году здесь прошел Гранд-финал соревнований. Участниками образовательной платформы стали свыше 1500 человек из 78 российских регионов.

Кроме того, в «Руднево» первый вице-премьер провел расширенное заседание Президиума Правкомиссии по развитию отрасли беспилотников с участием производителей БАС и комплектующих.

