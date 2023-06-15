Первый вице-премьер Белоусов назвал оптимальным курс в 80-90 рублей за доллар

По его словам, такой курс в равной степени устроит, как экспортеров, так и импортеров продукции.

При этом Белоусов назвал корректировкой, установившийся тренд на ослабление национальной валюты РФ.

Ранее курс доллара превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

