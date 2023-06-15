Первый вице-премьер Белоусов назвал оптимальным курс в 80-90 рублей за доллар
15 июня 202320:26
Курс в 80-90 рублей за доллар США назвал оптимальным для российской экономики в текущих условиях первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума, сообщает «Интерфакс».
По его словам, такой курс в равной степени устроит, как экспортеров, так и импортеров продукции.
При этом Белоусов назвал корректировкой, установившийся тренд на ослабление национальной валюты РФ.
Ранее курс доллара превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru