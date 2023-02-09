Первая партия кукурузы с приамурского элеватора отправлена в Южную Корею
Южная Корея продолжает закупать сельхозпродукцию в России. Покупателем, согласно контракту, стала международная корпорация Lotte International, продавцом – российская ГК «Таргет Агро». Первая судовая партия кукурузы весом в 4800 тонн уже отправлена из России в Южную Корею.
Как заявили в компании-поставщике, требуемого южнокорейской стороной качества кукурузы удалось достичь в том числе благодаря запуску нового элеватора. В декабре прошлого года введен в эксплуатацию первый этап элеватора, который обеспечивает приемку, сушку и обработку зерна. В этом году планируется начать строительство второй очереди.
В совокупности этот комплекс будет вмешать 50 тыс. тонн силосного хранения под кукурузу и другие культуры. Для обеспечения долгосрочного партнерства со странами Юго-Восточной Азии в дальнейшем планируется построить морской зерновой терминал и развивать портовую инфраструктуру в регионе.
ГК «Таргет Агро» в 2023 году планирует продолжить поставлять сельскохозяйственные культуры на экспорт. Уже ведутся переговоры с партнерами в Китае и Вьетнаме.
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