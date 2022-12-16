«Перевернутая пирамида»: В Госдуме не считают проблемой инфляцию на фоне мобилизации
Проблемой является не нехватка рабочей силы или инфляция, а маленькие зарплаты квалифицированного персонала на фоне мигрантов, сказал в эфире НСН депутат Владимир Гутенев.
Возможное повышение инфляции из-за нехватки сотрудников в каких-то отраслях не является проблемой для России, сказал в эфире НСН глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Ранее Центробанк констатировал, что на фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. Об этом говорится в сообщении Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых.
«Да, конечно, может вырасти инфляция в связи с тем, что где-то кому-то будет недоставать того или иного персонала, но глубинная проблема в том, что существуют структурные несоответствия в оплате труда. Локальные изменения инфляции, связанные с изменениями избытка на рынке труда, – не столь большая проблема. Большая проблема будет, если этот дефицит попытаются восполнить не за счет более производительного оборудования, роботизации и автоматизации производства, а за счет возможностей льготных мигрантов, что будет тормозить технологический прогресс в реальном секторе», - сказал Гутенев.
Он объяснил, почему инфляционные риски не являются проблемой.
«Аналитики Банка России рассматривают ситуацию через призму собственных интересов, видя KPI Центробанка как удержание инфляции в низком коридоре. Мне представляется сомнительным, что это может быть основная цель, поскольку у нас и так переукрепленный рубль, что снижает экспортный потенциал высокотехнологичной и сырьевой промышленности с одной стороны, а с другой - не дает сформировать полноценный бюджет, поскольку экспортная доходная часть конвертируется по низкому курсу рубля», - отметил глава думского комитета.
Гутенев высказал мнение, что сейчас следует изменить «пирамиду зарплат» и привел в пример рекламу, обещающую по 100-150 тысяч рублей доставщикам продуктов.
«Не только в провинции, но и на многих столичных предприятиях высококвалифицированные сотрудники не могут мечтать о такой зарплате. Поэтому сейчас чрезвычайно важно несколько развернуть пирамиду зарплаты. Если мы добьемся увеличения зарплат в реальном секторе, то увидим, что выпускники школ с высокими баллами будут поступать на естественно-научный блок, на технические специальности, что будет повышать конкурентоспособность нашей страны», - заключил собеседник НСН.
Президент России Владимир Путин заявил 9 декабря, что сейчас не идет речь о дополнительной мобилизации. По его словам из 300 тысяч призывников в боевых подразделениях находятся «чуть больше 77 тысяч», а 150 тысяч остаются на полигонах и в учебных центрах в качестве «боевого резерва».
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