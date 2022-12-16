«Перевернутая пирамида»: В Госдуме не считают проблемой инфляцию на фоне мобилизации

Возможное повышение инфляции из-за нехватки сотрудников в каких-то отраслях не является проблемой для России, сказал в эфире НСН глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Ранее Центробанк констатировал, что на фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. Об этом говорится в сообщении Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых.