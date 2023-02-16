Патрушев заявил, что России необходимо снижать потребность в импорте
России необходимо снижать потребность в иностранных поставках, а особенно в областях, которые критически важны. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании.
Он отметил, что необходимо всеми мерами укреплять способность государства проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику. Патрушев подчеркнул, что Россия обязана преодолеть зависимость от импорта.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что импортозамещение не будет быстрым процессом, его надо развивать, ставя перед собой четкие цели. Также он отмечал, что импортозамещение в России должно стать основой экономики, сообщает НСН.
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