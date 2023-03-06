Овчинский: Москва помогла производителю медицинской мебели удвоить мощности
Производитель медицинской мебели компания «Медицинофф» нарастила мощности в два раза благодаря поддержке столичных властей. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, в прошлом году компания получилa субсидию почти на девять миллионов рублей, благодаря которой «Медицинофф» пополнила технопарк новым оборудованием.
Гендиректор компании Александр Белоглазов рассказал, что среди новой техники оказались сверлильно-присадочные станки, обрабатывaющий пресс, a также станок для облицовывания деталей.
У предприятия также имеется собственная лаборатория и производство в Москве, которое функционирует более 15 лет.
Подать заявку на получение субсидии может любое промышленное предприятие столицы, оформить заявление можно на Инвестиционном портале Москвы. Гранты предлагаются, в частности, на возмещение части затрат по лизингу или на покрытие процентов по кредитам на приобретение оборудования.
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