Овчинский: Московский завод увеличил объем переработки пластика до 600 тонн в месяц

Завод «Экопласт» - резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» - за первые два месяца 2023 года увеличил объем переработки корпусных пластиков на 5% - до 600 тонн в месяц. Об этом заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, так столичные предприятия подтверждают свою готовность к современным вызовам, в том числе к поиску новых сырьевых цепочек.

Овчинский подчеркнул, что продукция завода востребована в стройиндустрии, в автомобильной промышленности, а также при изготовлении мебели и в других отраслях.

«Увеличение производительности позволяет сохранить квалифицированные кадры, обеспечивая, тем самым, высокую занятость в столице», - добавил глава департамента.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, возможности завода «Экопласт» помогают сформировать в столице экономику замкнутого цикла и добиться снижения объема отходов, вывозимых на полигоны.

