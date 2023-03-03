Овчинский: Московский завод увеличил объем переработки пластика до 600 тонн в месяц
Завод «Экопласт» - резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» - за первые два месяца 2023 года увеличил объем переработки корпусных пластиков на 5% - до 600 тонн в месяц. Об этом заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, так столичные предприятия подтверждают свою готовность к современным вызовам, в том числе к поиску новых сырьевых цепочек.
Овчинский подчеркнул, что продукция завода востребована в стройиндустрии, в автомобильной промышленности, а также при изготовлении мебели и в других отраслях.
«Увеличение производительности позволяет сохранить квалифицированные кадры, обеспечивая, тем самым, высокую занятость в столице», - добавил глава департамента.
По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, возможности завода «Экопласт» помогают сформировать в столице экономику замкнутого цикла и добиться снижения объема отходов, вывозимых на полигоны.
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