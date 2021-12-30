Оператора такси заподозрили в неуплате налогов на 260 млн рублей
Московские полицейские заподозрили крупного оператора такси в неуплате налогов на сумму 260 млн рублей. Такое сообщение сделала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«С 2015 по 2018 год генеральный директор одной из крупных компаний, оказывающей услуги такси в различных регионах России, занижал налогооблагаемую базу путем заключения фиктивных договоров», - рассказала Волк. В декларации по налогам они не указывали полученную прибыль.
Как передает РИА Новости, в этом подозревается бренд такси «Такси 956». Правоохранительные органы передали, что возбудили уголовное дело по статье о неуплате налогов (часть 2 статья 199 УК РФ). Обвиняемый в настоящий момент оставлен под подпиской о невыезде.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
- Мэра Томска Кляйна признали виновным в превышении полномочий
- Путин поздравил Байдена и других мировых лидеров с Новым годом
- В Петербурге задержали подозреваемого в серии изнасилований
- Виновников хищений на космодроме «Восточный» отправят в колонию
- В России подтвердили 21 073 случая коронавируса за сутки
- Захарова: В ЕС идет многоголосица по предложениям РФ по безопасности
- Захарова обвинила ЕС в эскалации напряженности в Европе
- Захарова: Россия будет добиваться от США твердых гарантий безопасности
- Силуанов: Отключать Россию от SWIFT невыгодно
- Мэр Симферополя объяснил свою отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru