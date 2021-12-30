Оператора такси заподозрили в неуплате налогов на 260 млн рублей

Московские полицейские заподозрили крупного оператора такси в неуплате налогов на сумму 260 млн рублей. Такое сообщение сделала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«С 2015 по 2018 год генеральный директор одной из крупных компаний, оказывающей услуги такси в различных регионах России, занижал налогооблагаемую базу путем заключения фиктивных договоров», - рассказала Волк. В декларации по налогам они не указывали полученную прибыль.

Как передает РИА Новости, в этом подозревается бренд такси «Такси 956». Правоохранительные органы передали, что возбудили уголовное дело по статье о неуплате налогов (часть 2 статья 199 УК РФ). Обвиняемый в настоящий момент оставлен под подпиской о невыезде.

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ФОТО: flickr/Chapendra
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