Омбудсмен пригласил Путина в суд
Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан в эфире НСН заявил, что либерализация в сфере экономических преступлений в России идет только на словах.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости либерализовать статьи уголовного кодекса, связанные с экономическими преступлениями. По словам главы государства, «нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку». Об этом президент сказал в ходе встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума, пишет ТАСС.
Стоит отметить, что президент Путина не первый раз поднимает тему давления на бизнес. В февральском послании Федеральному собранию он призвал «избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства», добавив, что «добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей».
Несмотря на ранние заявления главы государства, ситуация до сих пор неутешительная, заявил в эфире НСН общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко.
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«Какая либерализация, когда у нас по-прежнему сидит Майкл Калви (управляющий партнёр фонда частных капиталовложений Baring Vostok - прим.НСН)? Когда у нас по-прежнему количество уголовных дел против предпринимателей чуть-чуть не добегает до 300 тысяч, а президент в свое время говорил о 200 тысячах уголовных дел лет уже 7 назад. Если количество уголовных дел против предпринимателей растет, то какая же либерализация происходит? То есть на словах она происходит, а по итогу всем врубают 210-ую статью («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» - прим. НСН), и предприниматели не просто идут не по предпринимательской статье, они сидят. Это все, конечно, замечательно, но только в судах, в прокуратуре и в следствии сидят совершенно другие люди, а не президент. Поэтому надо Владимиру Владимировичу выбрать случайно несколько уголовных дел и пару раз прийти в зал суда», — предложил омбудсмен.
Напомним, что в начале июля Басманный районный суд Москвы принял решение о продлении срока домашнего ареста основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви до 13 октября, удовлетворив ходатайство следствия. Калви обвиняется в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей.
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