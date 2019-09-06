Омбудсмен пригласил Путина в суд

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости либерализовать статьи уголовного кодекса, связанные с экономическими преступлениями. По словам главы государства, «нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку». Об этом президент сказал в ходе встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что президент Путина не первый раз поднимает тему давления на бизнес. В февральском послании Федеральному собранию он призвал «избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства», добавив, что «добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей».

Несмотря на ранние заявления главы государства, ситуация до сих пор неутешительная, заявил в эфире НСН общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко.