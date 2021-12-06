Объём ФНБ уменьшился в ноябре на 58,7 млрд рублей
Министерство финансов сообщило, что объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 декабря составил 13 886 331,2 млн рублей рублей или 12% ВВП, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что по состоянию на 1 ноября объём ФНБ составлял 13,945 трлн рублей, таким образом в последний осенний месяц он уменьшился на 58,7 млрд рублей.
«На отдельных счетах по учёту средств ФНБ в Центробанке размещено €38,561 млрд, £4,178 млрд, 600,304 млрд японских иен, 226,702 млрд китайских юаней, 405,708 тонн золота в обезличенной форме, 251,2 млн рублей», - отметили в министерстве.
Минфин России привёл фактическую структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам, исключив доллар, сообщает RT.
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