Объём ФНБ уменьшился в ноябре на 58,7 млрд рублей

В сообщении говорится, что по состоянию на 1 ноября объём ФНБ составлял 13,945 трлн рублей, таким образом в последний осенний месяц он уменьшился на 58,7 млрд рублей.

«На отдельных счетах по учёту средств ФНБ в Центробанке размещено €38,561 млрд, £4,178 млрд, 600,304 млрд японских иен, 226,702 млрд китайских юаней, 405,708 тонн золота в обезличенной форме, 251,2 млн рублей», - отметили в министерстве.

Минфин России привёл фактическую структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам, исключив доллар, сообщает RT.

