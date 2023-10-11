Новая металлобаза начала работу в Сосенском поселении Новой Москвы

На территории Сосенского поселения Новомосковского административного округа ввели в эксплуатацию металлобазу. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в ТиНАО активно реализуется политика комплексного освоения территорий. Таким образом, в Сосенском поселении уже возведено большое количество различных предприятий и офисов. По словам Бочкарева, строительство таких объектов позволяет создать новые рабочие места для жителей ближайших районов.

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При этом заммэра подчеркнул, что складской объект на улице Адмирала Корнилова возле деревни Николо-Хованское построил инвестор. Площадь застройки составила 2,3 тысячи «квадратов». В свою очередь руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что складское здание предназначено для хранения, в частности, изделий из листовой стали, проволоки и метизной продукции.

Так, в комплексе есть помещение для выставки образцов реализуемой продукции. Базу оснастили всем необходимым инженерным оборудованием, функционируют электрощитовая и насосная станция. Кроме того, прилегающую территорию благоустроили. Жидкин подчеркнул, что в ТиНАО сегодня работают свыше 190 крупных, средних и малых промышленных предприятий.

В новых округах с момента их присоединения к Москве количество рабочих мест выросло в три раза. На сегодняшний день оно составляет свыше 280 тысяч, а к 2035 году, по прогнозам аналитиков – достигнет миллиона.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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