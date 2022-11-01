Новак заявил, что Россия приступила к обследованию «Северных потоков»

На вопрос журналистов о наличие каких-либо выводов он ответил, что какая-то информация наверняка есть, однако он не может её рассказать.

«Официальных бумаг нет ещё пока. Ещё идут обследования. Конечно, с мест докладывают руководству «Газпрома». Думаю, информация какая-то есть, но я не могу ее сказать», - заключил Новак.

Ранее датский военный и аналитик Центра военных исследований Копенгагенского университета Йенс Венцель Кристофферсен заявил, что Дания, Швеция и ФРГ огласят результаты расследования ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» только когда будут располагать неопровержимыми доказательствами, сообщает RT.

