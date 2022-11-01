Новак заявил, что Россия приступила к обследованию «Северных потоков»
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия приступила к обследованию «Северных потоков», работа идёт каждый день, сообщает РИА Новости.
На вопрос журналистов о наличие каких-либо выводов он ответил, что какая-то информация наверняка есть, однако он не может её рассказать.
«Официальных бумаг нет ещё пока. Ещё идут обследования. Конечно, с мест докладывают руководству «Газпрома». Думаю, информация какая-то есть, но я не могу ее сказать», - заключил Новак.
Ранее датский военный и аналитик Центра военных исследований Копенгагенского университета Йенс Венцель Кристофферсен заявил, что Дания, Швеция и ФРГ огласят результаты расследования ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» только когда будут располагать неопровержимыми доказательствами, сообщает RT.
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