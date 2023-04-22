Новак: Россия переходит на взаиморасчеты за энергоресурсы в нацвалютах

При расчетах за энергоресурсы Россия переходит на национальные валюты. Наиболее востребованы при этом юань и рубль. В перспективе Москва планирует отказаться от евро и доллара. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент интервью выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале в субботу, 22 апреля.

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«Тенденция очень сильно изменилась по меньшему использованию долларов либо евро. Учитывая текущие проблемы по расчетам с этими валютами, в своих расчетах переходим только фактически на национальные валюты, здесь востребован юань, востребован рубль», – уточнил Новак.

По его словам, Китайская Народная Республика (КНР) также переводит расчеты за газ на юани, а также - частично за нефть. Одновременно китайские партнеры используют и расчеты в рублях за энергоресурсы, сообщает ТАСС.

Ранее Китай и Бразилия подписали соглашение о торговле в юанях и намерены расширять сотрудничество в некоторых сферах. Об этом заявил заместитель министра торговли КНР Го Тинтин, передает газета Folha de Sao Paulo.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
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