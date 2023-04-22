Новак: Россия переходит на взаиморасчеты за энергоресурсы в нацвалютах

«Тенденция очень сильно изменилась по меньшему использованию долларов либо евро. Учитывая текущие проблемы по расчетам с этими валютами, в своих расчетах переходим только фактически на национальные валюты, здесь востребован юань, востребован рубль», – уточнил Новак.

По его словам, Китайская Народная Республика (КНР) также переводит расчеты за газ на юани, а также - частично за нефть. Одновременно китайские партнеры используют и расчеты в рублях за энергоресурсы, сообщает ТАСС.

Ранее Китай и Бразилия подписали соглашение о торговле в юанях и намерены расширять сотрудничество в некоторых сферах. Об этом заявил заместитель министра торговли КНР Го Тинтин, передает газета Folha de Sao Paulo.



