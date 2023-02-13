Новак пообещал направить в дружественные страны 80% российской нефти

В текущем году Россия направит в дружественные государства свыше 80% нефти, сообщил министр энергетики Александр Новак.

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Глава ведомства отметил, что Москва продолжает выходить на новые рынки сбыта нефти.

В 2023 году 80% экспорта «черного золота» и 75% поставок нефтепродуктов придется на дружественные РФ страны. Об этом Новак рассказал в статье для журнала «Энергетическая политика».

Руководитель Минэнерго уточнил, что Москва продолжает перенаправлять экспортные потоки и занимается выстраиванием новых логистических цепочек.

Кабмин РФ внес на рассмотрение Госдумы законопроект, уточняющий среднюю стоимость российской нефти. Как пишет НСН, скидку при налогообложении предлагается ограничить с апреля.

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ФОТО: РИА Новости
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