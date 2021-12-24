«Никакой ответственности»: Производители хлеба указали на виновников роста цен

Производителям хлеба в России удалось удержать оптовые цены ниже продуктовой инфляции, такие же планы и на 2022 год, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Ранее СМИ сообщили, что к февралю пшеничная мука в рознице может подорожать на 3,7%, а хлеб — на 2,1%. Эти данные привели «Известия» со ссылкой на доклад Минсельхоза.