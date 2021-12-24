«Никакой ответственности»: Производители хлеба указали на виновников роста цен

Юрий Кацнельсон рассказал НСН, что оптовые цены остаются ниже инфляции, однако торговля прибавляет к ним еще 30-40%.

Производителям хлеба в России удалось удержать оптовые цены ниже продуктовой инфляции, такие же планы и на 2022 год, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Ранее СМИ сообщили, что к февралю пшеничная мука в рознице может подорожать на 3,7%, а хлеб — на 2,1%. Эти данные привели «Известия» со ссылкой на доклад Минсельхоза.

Минсельхоз прогнозирует подорожание хлеба к февралю
«По хлебобулочным изделиям за первые 10 или 11 месяцев в среднем по стране подорожание составило 8% - приблизительно одинаково, что из муки высшего сорта, что 1-2 сорта, что ржаные изделия. И это ниже, чем продовольственная инфляция, которая 11%. Все дорожает – сырье, земельно-имущественная составляющая, газ, вода, электричество, сам труд, логистика», - сказал Кацнельсон.

По его словам, в следующем году цены оптовые цены также будут ниже инфляции, а дальше все зависит от торговых наценок.

«Мы стараемся, чтобы оптовая цена была ниже инфляции. Это можно сказать точно. А дальше торговля прибавляет к оптовой цене 30-40% или больше, и получается цена на полке в магазине. И за нее мы не несем никакой ответственности, это торговля», - разъяснил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров.
«Рост цен – это вечность»: Потапенко дал «мандариновый прогноз» на Новый год

При этом данные Минсельхоза собеседник «Радиоточки НСН» комментировать не стал, сославшись на то, что ведомство с его Гильдией этот вопрос не обсуждало.

В начале декабря предприниматель Дмитрий Потапенко говорил НСН, что ближе к Новому году стоимость мандаринов может повыситься еще на 15%, также под ударом красная икра, мясо, колбаса и конфеты.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:ИнфляцияЦены На ПродуктыХлеб
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