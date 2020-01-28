Немецкая газета рассказала о быстром росте сельского хозяйства в РФ

В публикации отмечается, что сегодня Россия полностью покрывает свои потребности в свинине и мясе птицы. Кроме того, страна превратилась в ведущего экспортера пшеницы, отмечает Ura.ru.

В то же время в российском сельском хозяйстве есть отрасли, за рост которых предстоит еще побороться. В частности, опрошенные эксперты указывают на нехватку отечественной молочной продукции и низкую обеспеченность россиян говядиной, сообщает Life.ru

