Немецкая газета рассказала о быстром росте сельского хозяйства в РФ
Немецкая газета Der Tagesspiegel опубликовала материал, в котором рассказывается о быстром подъеме сельского хозяйства в России. Причиной роста издание называет продуктовое эмбарго, введение властями РФ в 2014 года, а также меры поддержки аграриев со стороны правительства.
В публикации отмечается, что сегодня Россия полностью покрывает свои потребности в свинине и мясе птицы. Кроме того, страна превратилась в ведущего экспортера пшеницы, отмечает Ura.ru.
В то же время в российском сельском хозяйстве есть отрасли, за рост которых предстоит еще побороться. В частности, опрошенные эксперты указывают на нехватку отечественной молочной продукции и низкую обеспеченность россиян говядиной, сообщает Life.ru
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