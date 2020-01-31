Нелегальные переводы пенсионных накоплений оценили в сотни миллиардов

Нелегальный перевод накоплений в негосударственные пенсионные фонды может стать одной из болезненных тем для будущих пенсионеров в Российской Федерации. Такое поведение некоторых НПФ уже стало реальностью, что заставило Генеральную прокуратуру провести проверку в 2019 году, сообщают «Известия».

Общий объем ущерба пока не назван, однако, по оценкам экспертов, он может достигать несколько сотен миллиардов рублей. Дело в том, что перевести накопления из одного фонда в другой без потерь можно раз в 5 лет. В результате злоупотребления НПФ сказались на итогах так называемой переходной кампании, о результатах которой Пенсионный фонд России объявил на днях.

Так, по сравнению в 2018 количество заявлений о переводе средств уменьшилось в 5,7 раза. При этом, потери граждан за 2019 год будут на минимальном уровне по сравнению с предыдущими «переводными» кампаниями. При этом подавляющее число случаев досрочных переходов, с потерей инвестиционного дохода, ка и ранее, приходится на НПФ - 84,3%.

Ранее сообщалось, что в 2020 году между НПФ развернется борьба за пенсионные накопления россиян. Речь идет о почти двух триллионах рублей, которые граждане вправе вложить в негосударственные пенсионные фонды без потери капитализации — такое окно открывается раз в 5 лет.

Наступивший год обещает ознаменоваться битвой за так называемых «молчунов», средства которых находятся под управлением государственного института ВЭБ. Именно в 2020-м эти граждане могут написать заявление о переводе накоплений без потери инвестдохода — цена вопроса почти 2 триллиона рублей, отмечает Ura.ru.

