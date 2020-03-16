Нефть Brent упала ниже $30 за баррель

Цена на нефть марки Brent упала ниже $30 за баррель, об этом говорят данные торгов. Это произошло впервые с января 2016 года. При этом, на фоне снижения цен на нефть продолжается падение рубля.

Курс доллара в ходе торгов на московской бирже превысил 75 рублей, евро преодолел отметку в 84 рубля.

Цены на бензин в России всегда росли и продолжат повышаться, несмотря на обвал цен на нефть, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников на пресс-конференции НСН.