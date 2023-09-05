Нефть Brent преодолела цену $90 за баррель

Цена нефти эталонной марки Brent, добываемой в Северном море, преодолела вверх отметку в 90 долларов США за баррель. Об этом свидетельствуют результаты торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Чёрное золото подорожало в момент после появления данным о намерении Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца текущего года. Ноябрьские фьючерсные контракты торговались по $90,5 за бочку. Это на $1,5 выше цены при закрытии вчерашней торговой сессии.

Государственное агентство королевства сообщило о решении саудовских властей пролонгировать суточное сокращение добычи нефти в 1 миллион баррелей до конца 2023 года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», речь идёт о дополнительном секвестре добычи. Он введён параллельно действующему с апреля ограничению на 0,5 миллиона баррелей в стуки, которое должно продлиться до конца 2024 года.

