Названы причины подорожания жилья в России
Льготное ипотечное кредитование не является главной причиной подорожания недвижимости в России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление вице-премьера Марата Хуснуллина.
По его словам, рост цен на жилье связан с инфляцией, увеличением стоимости стройматериалов и другими факторами. Как считает вице-премьер, программа льготной ипотеки подхлестнула спрос на жилье, сделав его дороже только на 8%. Основной причиной роста цен на недвижимость стала инфляция.
«По прошлому году стройка во всем мире подорожала на 15%, у нас — примерно так же. Из-за мировой инфляции и валютной разницы подорожали все импортные материалы и составляющие. Плюс реально выросли цены внутри страны», — отметил Хуснуллин.
Увеличение спроса на недвижимость связано с пандемией, это в свою очередь вызвало ее дефицит. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. Ранее представители агентства недвижимости Savills сообщили, что на загородном рынке в Подмосковье в высокобюджетном сегменте возник острый дефицит предложения, связанный с повышенным спросом при отсутствии новых проектов.
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