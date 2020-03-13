Названа страна, для которой дешевая нефть станет подарком

Главным Больше всего в мире выиграет от падения цен на нефть Индия. Эта страна импортирует более 80 процентов энергоресурсов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на аналитиков.

Главный экономист IHS Markit в Азиатско-Тихоокеанском регионе Раджив Висвас заявил, что сложившаяся на нефтяном рынке ситуация – просто подарок для страны. Индия сможет снизить инфляцию и расходы на импорт. Дешевые нефть и газ, по его мнению, дадут толчок развитию нефтяной промышленности, энергетике и транспорту. В совокупности эти факторы позволят Банку Индии понизить базовую ставку и дать бизнесу более дешевые кредиты.