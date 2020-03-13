Названа страна, для которой дешевая нефть станет подарком
Главным Больше всего в мире выиграет от падения цен на нефть Индия. Эта страна импортирует более 80 процентов энергоресурсов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на аналитиков.
Главный экономист IHS Markit в Азиатско-Тихоокеанском регионе Раджив Висвас заявил, что сложившаяся на нефтяном рынке ситуация – просто подарок для страны. Индия сможет снизить инфляцию и расходы на импорт. Дешевые нефть и газ, по его мнению, дадут толчок развитию нефтяной промышленности, энергетике и транспорту. В совокупности эти факторы позволят Банку Индии понизить базовую ставку и дать бизнесу более дешевые кредиты.
Между тем в большинстве субъектов РФ из-за обвала нефтяных котировок и пандемии коронавируса к концу года закончатся все ликвидные резервы: эксперты прогнозируют обращения в Минфин и рост долгов. По мнению аналитиков рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), последствия дадут о себе знать уже по итогам первого квартала. Реальный масштаб бедствия для региональных бюджетов при снижении налоговых поступлений станет ясен к концу второго квартала. В НКР прогнозируют сокращение ликвидных резервов до нуля к концу 2020 года в 62 регионах – это более 70% субъектов РФ.
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