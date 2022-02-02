Названа доля России на рынке мировой криптовалюты

Кабмин России считает, что граждане страны владеют криптовалютой на $214 млрд или на 16,5 трлн руб., сообщает Bloomberg.

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Это около 12% мировых активов криптовалют. Как сообщает агентство, такую цифру российское правительство использует для разработки концепции регулирования отрасли. Показатель оценивался при помощи анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптовалют и других данных, заявил собеседник Bloomberg.

Не исключено, что эти значения могут быть выше из-за использования инвесторами VPN и других способов защиты данных.

Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложения правительства по регулированию криптовалюты в стране, с которой не согласен Центробанк.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
ТЕГИ:Криптовалюта
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