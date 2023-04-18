Научно-исследовательскому институту железнодорожного транспорта исполняется 105 лет
Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) отмечает 105-летний юбилей, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.
По его словам, предприятие каждый год участвует более чем в 1000 проектах испытаний, исследований и разработок новых технических средств и технологий, связанных с инновациями для железных дорог.
Овчинский отметил, что на сегодняшний день институт работает в сферах экологии и неуглеродной энергетики, цифровых технологий и инжиниринговой деятельности, процессного управления на железнодорожном транспорте, логистики и новых видов грузовых перевозок.
Во ВНИИЖТ проводят испытания беспилотных поездов для Московского центрального кольца (МЦК). Именно благодаря работе института были реализованы такие проект, как запуск «Сапсана» между Москвой и Санкт-Петербургом, аэроэкспрессов в столичные аэропорты, запуск Московского центрального кольца, а также нового подвижного состава метрополитена и другие.
Отмечается, что в институте также была разработана система «Эльбрус», позволяющая следить за движением поездов по всей России. Миллионы пассажиров могут приобретать билеты на жд транспорт благодаря разработке ВНИИЖТ «Экспресс».
В институте на сегодняшний день трудятся больше 1,2 тысяч сотрудников, порядка 200 из которых – кандидаты и доктора наук. За последние десять лет в рамках нормотворческой деятельности институт разработал больше 100 национальных и межгосударственных стандартов.
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