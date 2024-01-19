Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку до 15,25%
Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 15,75 до 15,25 процента годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Отмечается, что ставка снижена «с коридором плюс/минус 1 процентный пункт».
По данным Нацбанка, в декабре прошлого года инфляция снизилась до 9,8%, это соответствует прогнозу регулятора. Ситуацию связали с денежно-кредитной политикой и антиинфляционными мерами властей, понижением цен на продовольствие и издержек производства в мире.
Дальнейшие действия Нацбанка в отношении базовой ставки будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции прогнозам. Регулятор объявит об очередном плановом решении по этому показателю 23 февраля.
В октябре Национальный банк понизил базовую ставку с 16,5% до 16%, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru