Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку до 15,25%

Отмечается, что ставка снижена «с коридором плюс/минус 1 процентный пункт».

По данным Нацбанка, в декабре прошлого года инфляция снизилась до 9,8%, это соответствует прогнозу регулятора. Ситуацию связали с денежно-кредитной политикой и антиинфляционными мерами властей, понижением цен на продовольствие и издержек производства в мире.

Дальнейшие действия Нацбанка в отношении базовой ставки будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции прогнозам. Регулятор объявит об очередном плановом решении по этому показателю 23 февраля.

В октябре Национальный банк понизил базовую ставку с 16,5% до 16%, напоминает RT.

