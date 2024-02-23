Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 14,75%
23 февраля 202409:18
Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку до 14,75% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Ранее ставка Нацбанка составляла 15,25%.
«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка ... принял решение снизить базовую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,75% годовых с коридором плюс/минус 1 процентный пункт», — указано в сообщении регулятора.
Накануне Центробанк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 45%, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru