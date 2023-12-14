Направление «Аддитивные технологии» запустили в «Московской технической школе»

В «Московской технической школе» («МТШ») в рамках нового направления «Аддитивные технологии» появился дистанционный курс «Стандартизация передовых производственных технологий», рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Создание средств взаимодействия между разработчиками и производителями продукции – одна из ключевых задач при формировании стандартов в цифровой среде», - указал Овчинский.

По его словам, новый курс поможет инженерам углубить свои знания в области стандартизации и метрологического обеспечения. Программа будет длиться 16 академических часов и пригодится работникам отраслей машиностроения, судостроения, автомобильного и железнодорожного транспорта, а также специалистам промышленных предприятий атомной отрасли. По окончании обучения им вручат удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации.

Директор Передовой инженерной школы «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии» университета МИСИС Иван Иванов отметил, что на сегодняшний день аддитивные технологии являются очень перспективным направлением.



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