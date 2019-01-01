Найден источник загрязнения поставляемой в Белоруссию нефти

Специалисты оперативного штаба на заводе «Нафтан» обнаружили источник загрязнения российской нефти, которая поставляется в Белоруссию. Об этом сообщает издание вестник «Нафтана».

Сообщается, что источник был обнаружен на участке Самара-Унеча.

Кроме того, на заседании оперативного штаба заявили, что компания «Транснефть» признала, что в Белоруссию поставлялась нефть низкого качества. Вопросы компенсации решатся в ближайшее время.

Загрязнённая нефть должна поступить на завод в Белоруссии с воскресенья на понедельник, в связи с чем было решено снизить загрузку предприятия до 40%.

