Набиуллина: Трансформация экономики идет быстрее ожиданий

Структурная перестройка экономики России происходит быстрее, чем ожидал Центробанк. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии Петербургского международного экономического форума.

Набиуллина допустила ужесточение санкций против России

«Худшие прогнозы не оправдались», — цитирует ТАСС главу ЦБ.

Набиуллина указала, что главным фактором стала адаптация тысяч российских предприятий. По словам главы Центробанка, они оказались «очень гибкими, проворными». При этом регулятор и правительство поддержали стабильность.

Кроме того, Набиуллина подчеркнула, что структурная перестройка экономики не должна развиваться только за счет государственного бюджета, пишет Ura.ru. Как указала глава ЦБ, из-за излишней активности властей бизнесу будет легче обратиться за льготами и не выступать с частными инициативами для развития экономики.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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