Набиуллина: Трансформация экономики идет быстрее ожиданий

«Худшие прогнозы не оправдались», — цитирует ТАСС главу ЦБ.

Набиуллина указала, что главным фактором стала адаптация тысяч российских предприятий. По словам главы Центробанка, они оказались «очень гибкими, проворными». При этом регулятор и правительство поддержали стабильность.

Кроме того, Набиуллина подчеркнула, что структурная перестройка экономики не должна развиваться только за счет государственного бюджета, пишет Ura.ru. Как указала глава ЦБ, из-за излишней активности властей бизнесу будет легче обратиться за льготами и не выступать с частными инициативами для развития экономики.

