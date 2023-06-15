Набиуллина поддержала идею о новой приватизации в России
15 июня 202313:16
Приватизация положительно скажется на экономике России. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РБК.
По её словам, прежде всего это благотворно скажется на развитии частного предпринимательства в стране.
«Я считаю, что конечно нужно приватизировать», - подчеркнула глава Центробанка.
Она также добавила, что в России есть возможность для этого.
Ранее глав «Сбербанка» Герман Греф поддержал инициативу о новой приватизации в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru