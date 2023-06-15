Набиуллина поддержала идею о новой приватизации в России

По её словам, прежде всего это благотворно скажется на развитии частного предпринимательства в стране.

«Я считаю, что конечно нужно приватизировать», - подчеркнула глава Центробанка.

Она также добавила, что в России есть возможность для этого.

Ранее глав «Сбербанка» Герман Греф поддержал инициативу о новой приватизации в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

