Набиуллина поддержала идею о новой приватизации в России

Приватизация положительно скажется на экономике России. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РБК.

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По её словам, прежде всего это благотворно скажется на развитии частного предпринимательства в стране.

«Я считаю, что конечно нужно приватизировать», - подчеркнула глава Центробанка.

Она также добавила, что в России есть возможность для этого.

Ранее глав «Сбербанка» Герман Греф поддержал инициативу о новой приватизации в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ПредпринимательствоРоссияПриватизацияЭльвира Набиуллина

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