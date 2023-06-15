Набиуллина оценила вероятность экономического кризиса в мире

Вероятность глобального экономического кризиса сейчас сохраняется, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом председатель регулятора заявила в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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«Вероятность сохраняется, но, мне кажется, им удалось пройти между Сциллой и Харибдой», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Ранее глава ЦБ заявила, что структурная перестройка российской экономики происходит быстрее, чем ожидал Центробанк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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